LO NUEVO DE LOUIS TOMLINSON

“It’s been a minute since i called you”, el nuevo single de Louis Tomlinson.

Hace más de un año que el ex miembro de la banda británica One Direction no lanza nueva música. Después de los rumores que aseguraban que estaba filmando un vídeo musical, finalmente el artista dio a conocer una parte.

El 2 de febrero, Louis Tomlinson publicó imágenes en su cuenta oficial de Instagram dentro de un estudio de grabación acompañándolas con la frase “It’s coming” (está llegando).

Parece que el título de la nueva canción será “Two of us” y, sin más vueltas, aquí te mostramos un adelanto:

La frase que se escribe en el clip, “It’s been a minute since I called you”, se transformó en el hashtag más comentado en Twitter. ¡Ahora sus fans quieren más!

Difícil de creer, pero en menos de 30 segundos, Tomlinson logró posicionarse como Trending Topic por su fragmento de vídeo. Y es que es realmente un adelanto de su nuevo single titulado “It’s Been A Minute Since I Called You”, que al español significa “Ha pasado un minuto desde que te llamé”. ¡Que tierno!

Parece que el debut discográfico de Louis Tomlinson por fin se producirá en 2019 convirtiéndose en el último de los miembros de One Direction que publica disco de estudio.

