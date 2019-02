LOLA ÍNDIGO ANUNCIA LAS PRIMERAS FECHAS DE SU GIRA

10 son los destinos que por el momento formarán parte del tour de la artista revelación de Operación Triunfo 2017

Mimi Doblas sorprendió tras su paso por OT con la creación del grupo Lola Índigo, una mezcla de música y baile que representa la esencia de la artista al cien por cien, la cual también participó en el programa ‘Fama, a bailar’ años atrás. El éxito de su primer tema ‘Yo ya no quiero ná’, vino seguido por el de ‘Mujer Bruja’, y en último lugar por ‘Fuerte’, una colaboración con el programa de baile que la dio a conocer y en el que además ejerce como asesora de los concursantes.

Los fans de Lola Índigo han recibido la noticia con gran emoción, pero para aquellos seguidores que se hayan quedado sin concierto en su ciudad, todavía queda esperanza, ya que Mimi ha asegurado que aún quedan nuevas fechas por confirmar.

hola, perdon, me explico fatal… 🤓

son sólo las fechas confirmadas, pero estamos en febrero y aún quedan muchas fechas por anunciar! 👀🔥 https://t.co/PIh5mr7v1y — Lola Indigo (@lolaindigomusic) 21 de febrero de 2019

