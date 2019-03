Lola Indigo baila con “Calma”de Daddy Yankee

View this post on Instagram

hace un año y medio trabajaba en Joy Eslava hasta las 6 de la mañana para pagar el piso, el domingo pisé su escenario y celebré que los sueños se cumplen, pero sobre todo que sigo con la misma gente y soñando igual de fuerte que entonces, os quiero 💘 gracias a @ghdspain @rubengalarreta @joshherr.es por el apoyo incondicional a nuestro proyecto ✨