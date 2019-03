Lola Índigo estrena nuevo tema: “El Humo”

A las puertas de estrenar su primer trabajo de estudio, Lola Índigo, el grupo musical encabezado por Mimi Doblas, prepara un nuevo tema para la película ‘Lo dejo cuando quiera’. La ex concursante de Operación Triunfo 2017, será la encargada de la canción principal de la comedia dirigida por Carlos Therón.

Tras éxitos como ‘Ya no quiero ná’, con el que emergió como una de las artistas revelación del talent show, y al que le siguieron ‘Mujer Bruja’ y ‘Fuerte’ , sintonía de Fama, ¡a bailar! , Mimi Doblas se han granjeado una fama más que merecida. Siendo partícipe de programas como Tú Cara Me Suena y asesorando en Fama, ¡a bailar!, el último proyecto de Lola Índigo promete no decepcionar.

‘El Humo’ es el cuarto single del grupo, cuyo videoclip ya ha sido grabado en Madrid con la colaboración de Vermut Films, Universal Music y Mediaset. Esta canción será la carta de presentación de una trama de lo más descabellada, en la que tres profesores universitarios en paro encuentran la solución a sus problemas a través de un descubrimiento que los meterá de lleno en el mundo de la noche y del trapicheo.

Pero esta no es la única novedad de Lola Índigo. Aprovechando su aparición el programa La Mejor Canción Jamás Cantada, el que nos deleitó con una gran versión de ‘Corazón Partío’, Mimi Doblas anunció que su primer álbum verá la luz en primavera con el título de ‘Akelarre’. Aún no hay fecha oficial para el lanzamiento, pero el álbum estará compuesto por 10 temas.

mi corazón partio 🌹💔🌹 para mí siempre ha sido la cancion mas bonita en nuestro idioma, gracias a @gestmusic por invitarme a cantarla, a @ferraraoficial por hacerme bailar con esta versión y al maestro @alejandrosanz por su obra y su inspiración infinita ✨ pic.twitter.com/2yHBsnRaGz — Lola Indigo (@lolaindigomusic) 16 de marzo de 2019

