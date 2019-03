LOLA INDIGO Y SU “CORAZÓN PARTÍO”

Lola Indigo ha participado en el programa “La Mejor Canción Jamás Cantada”. A punto de sacar su nuevo álbum, Lola ha hecho una espectacular versión del clásico ‘Corazón Partío’ de Alejandro Sanz, donde además se ha marcado uno de sus espectaculares bailes. Mimi ha demostrado que sabe moverse en cualquier registro con una potente versión de esta canción en la que además, no ha faltado coreografía, una de sus marcas de identidad:

mi corazón partio 🌹💔🌹 para mí siempre ha sido la cancion mas bonita en nuestro idioma, gracias a @gestmusic por invitarme a cantarla, a @ferraraoficial por hacerme bailar con esta versión y al maestro @alejandrosanz por su obra y su inspiración infinita ✨ pic.twitter.com/2yHBsnRaGz — Lola Indigo (@lolaindigomusic) March 16, 2019

No es la primera vez que Lola Indigo nos sorprende con una interpretación espectacular de algún tema que no sea suyo. La cantante y bailarina nos ha dejado grandes momentos en otros programas como el famoso “Tu Cara Me Suena” donde actuó junto a sus bailarinas imitando al gran grupo Pussycat Dolls, siendo ésta solo un ejemplo de sus muchas actuaciones en el programa.