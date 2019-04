¡Los Backstreet Boys cumplen 26 años!

Parece que fue ayer cuando I Want It That Way sonaba sin parar en nuestras radios y, sin embargo, este mismo mes celebramos los 20 años del mítico tema. Y, aunque algunos sigamos con la melodía metida en la cabeza (si no es esa, será la de Everybody, porque de esto nadie se salva), la legendaria Boy Band celebró este pasado 21 de Abril su 26 cumpleaños.

Los miembros han usado su cuenta de Instagram para festejar la ocasión y agradecer el apoyo de sus fans.

En este día en 1993 nos convertimos en Los Backstreet Boys. De actuar en gimnasios de instituto a salir de tour mundial este verano (¡y un álbum número 1!). Nosotros cinco nunca hubiéramos podido imaginar lo que nos iban a traer estos 26 años. Gracias a todos ❤ Que sean muchos años más!

Aunque el grupo tenga ya 26 años, su último lanzamiento tiene apenas meses. Tras seis años de parón, volvieron este 2019 con su album DNA. Si no lo has oido aún ¡no hay mejor momento que este!

