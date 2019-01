Los Beach Boys actuarán en el BBK Music Legends Festival

Uno de los festivales más reconocidos del panorama español, el BBK Music Legends Festival, sorprende con su nueva confirmación como cabeza de cartel, nada más ni nada menos que la mítica banda estadounidense Beach Boys, que acompañarán al primer y único confirmado del festival, Ben Harper, según han anunciado en su cuenta oficial de Twitter.

THE BEACH BOYS, una de las grandes leyendas de la historia de la música rock, 2º cabeza de cartel del BBK Music Legends Festival y ENTRADAS DE DÍA YA A LA VENTA! 💥💥💥 Pronto más confirmaciones!! 🧐🧐 Bonos… https://t.co/ncJdfqY43a — BBK Music Legends Fest (@MLegendsFest) January 18, 2019

La banda con más de 50 años en sus espaldas no ha publicado nada nuevo desde 2012, más allá de dos álbumes recopilatorios de éxitos, ¿quién sabe si sorprenderán con algún nuevo estreno? Lo que es seguro es que los asistentes lo darán todo con sus grandes éxitos conocidos mundialmente, como “Wouldn’t It Be Nice” o “Barbara Ann”.

Me gusta: Me gusta Cargando...