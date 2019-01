Los grandes sellos discográficos abandonan la SGAE

Las grandes discográficas han dado el primer paso para abandonar la Sociedad General de Autores y Editores, sociedad más conocida como SGAE, en base al “maltrato” de su gestión en lo que abarca los derechos de la televisión. La SGAE se encuentra envuelta en algunos procesos judiciales debido a las acusaciones, hacia varios de sus socios, de supuesta corrupción (ya que se lucraron a costa de emitir ciertas canciones durante las madrugadas, muchas tenían arreglos mediocres o, directamente, autorías inventadas), esto terminó convirtiéndose en el 70% de los ingresos que la entidad recibía de las cadenas, aunque apenas alcanzaban un 1% de audiencia: “Nuestro repertorio, en cambio, recibe cerca del 1% de la recaudación. Es un chiste”, denuncia Santiago Menéndez Pidal, director general de Warner/Chappell para España y Portugal.

Warner/Chappell, Sony ATV, Universal Publishing, BMG y Peermusic fueron los primeros en mandar una carta de despedida en la cual pedían explicitamente que se retiraran una serie de canciones, un catálogo hecho por ellos mismos, que suponían casi el 60% de los derechos de radiodifusión en España (incluye artistas como Lady Gaga, Radiohead, Enrique Iglesias, Led Zepelin o Juanes, entre otros). La SGAE ya ha dicho que aún no han recibido esas cartas pero en el caso de que se terminasen cumpliendo todos los requisitos, no podrían recaudar la emisión en antena o televisión de muchas de las canciones más famosas, de esas que quiere todo el mundo, que por derechos editoriales han hecho que obtuviesen una recaudación de casi 30 millones de euros. Claro, que, esto no sucedería hasta el 1 de enero de 2019 puesto que la ley obliga a un preaviso de 6 meses.

A pesar de que las grandes discográficas dicen actuar por separado han ido a hacer lo mismo con una sincronía propia de Gemma Mengual y todo su equipo de natación sincronizada, que no hace más que darles fuerza ante la “todopoderosa” SGAE. Así es como se han visto obligados a actuar así en última instancia, asegurando que jamás quisieron darle la espalda a la sociedad, además de estar dispuestos a reconsiderar su decisión si las cosas cambiasen antes de enero del año que viene “para que nos quedemos, hace falta que la gente que ha traído la corrupción a esta casa ya no esté. Que se vaya el presidente, José Miguel Fernández Sastrón, y que los músicos estén representados en los órganos de gobierno por músicos de verdad y no por la rueda”, ataca Rafael Aguilar, presidente de Peermusic para la región latina.

