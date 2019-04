LOS JONAS BROTHERS DAN PISTAS SOBRE SU NUEVA GIRA

Los Jonas nos avanzan que canciones interpretarán este año sobre los escenarios.

Tras el éxito de su single “Sucker”, los Jonas Brothers ya se preparan para ofrecer su repertorio de canciones sobre los escenarios de todo el mundo. Y es que, aunque aún no se hayan hecho oficiales las fechas de su gira, los tres hermanos han lanzado alguna que otra indirecta sobre la alta probabilidad de que esto ocurra muy pronto.

Joe, Nick y Kevin ofrecieron su primer concierto en Atlanta el pasado 31 de marzo, y el repertorio de canciones que interpretaron nos da un avance de lo que ofrecerán en esta nueva gira. Unos temas con los que nos hacen viajar a los comienzos de su carrera en 2005.

In case you were wondering, here’s the @jonasbrothers setlist tonight at @TabernacleATL! pic.twitter.com/etIYni0aFm

— Levi Stein (@SteinSoFine) March 31, 2019