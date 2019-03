Los Jonas Brothers preparan nuevo videoclip

Desde que los Jonas Brothers tomaran la gran decisión de retomar su carrera musical, no paran de sonar en todos lados con su último tema “Sucker”.

Recientemente la banda se encontraba en Miami donde todo apunta que será la ubicación para la grabación de un nuevo vídeo.

Jonas Brothers informó a través de las redes que se encontraban en Miami, mediante ellas también se mostraban varias publicaciones de los hermanos en un ambiente relajado y en bañador. Todo podría parecer que los famosos hermanos fueron a descansar, pero lo cierto es que se trata de una grabación para su próximo videoclip.

Sucker vibes in Miami. pic.twitter.com/uTTARhpudg

Todavía ninguno de los integrantes de Jonas Brothers se ha pronunciado acerca del nuevo vídeo que están preparando y sus fans esperan ansiosos a tener nuevas noticias, pero probablemente pronto conozcamos todo acerca de lo último de la banda. Lo que de momento sabemos es que en el próximo vídeo también contarían con las chicas de Nick y Joe, las actrices; Priyanka Chopra y Sophie Turner.

Jonas Brothers filmando su nuevo video en Miami@jonasbrothers filming their new music video in Miami pic.twitter.com/6kEWUTZQpl

— Jonas Rocks Ecuador (@JONAS_ROCKS_EC) March 25, 2019