LOS JONAS BROTHERS PREPARAN SU REGRESO A LOS ESCENARIOS

Joe, Nick y Kevin se han reunido en Londres para hablar de negocios.

El grupo, formado por los tres hermanos, se convirtió en todo un fenómeno adolescente. Los hermanos Jonas llenaban estadios enteros con su música, y tenían hasta una propia serie “Jonas!” en el canal infantil Disney Channel.

Hace ya 6 años desde que anunciaron que sus caminos se separaban, ya que Kevin quería dedicar todo su tiempo a su familia y llevar una empresa, mientras que Joe y Nick continuaron con sus carreras musicales por solitario, pero ya no tenían la misma popularidad que antes.

Tras varios meses de rumores, por fin The Jonas Brothers volverán a tocar juntos. El grupo se ha reunido en Londres para negociar su vuelta a la música y lanzar nuevos temas.

Aunque se desconoce la fecha de la vuelta, todo apunta a que será este año cuando van a empezar a grabar nuevas canciones. De esta manera, Nick dejará de hacer música en solitario, Joe podría hacer una pausa con su grupo DNCE y Kevin vuelve de nuevo a la industria de la música.

Sin lugar a dudas, nos morimos de ganas de volver a ver a los chicos cantando algunos de sus temazos como “Lovebug”, “When you look me in the eyes” o “SOS”. ¡Ya queda menos!

