LOS JONAS BROTHERS EN ESPAÑA

Los hermanos vienen a España para promocionar su nuevo disco y documental.

Los Jonas Brothers han visitado España para promocionar su nuevo disco «Hapiness Begins» que saldrá a la venta el 7 de junio. Desde que los hermanos anunciaron su regreso no han parado de ser el centro de atención en todo el mundo. En febrero lanzaron el single de su regreso, «Sucker», con un videoclip protagonizado junto sus parejas. Llevaban más de seis años sin hacer nada juntos y nadie esperaba este regreso, pero, sin duda, han vuelto a lo grande. El tema no tardó en posicionarse en el top de las principales listas musicales mundiales y un mes más tarde, sacaron el segundo single: «Cool».

Ahora, a menos de dos semanas para que escuchemos su nuevo álbum «Hapiness Begins», han venido a España. Kevin, Joe y Nick han acudido varios sitios de nuestro país para dar una sorpresa a sus fans. La foto que más hablada a través de las redes sociales ha sido la de los hermanos junto a Alfred García.

Spent today in Madrid with @jonasbrothers warming up for what’s coming 🔥. Appreciate your time and support. #ChasingHappiness while #HappinessBegins. Spain is happy with you 😊.

Pablo Motos, en un ratito te los llevo para @El_Hormiguero 🐜 . pic.twitter.com/21beAVS6xV

— alfredgarcia (@alfredgarcia) May 27, 2019