Los reguetoneros se quejan de su escasa presencia en los Latin Grammy como puede ser J Balvin, Nicky Jam, Daddy Yankee, Maluma…

Las grandes estrellas del reguetón han acudido a las redes sociales para quejarse amargamente por la escasa presencia de este género musical en las nominaciones para la vigéstima edición de los Latin Grammy, que se entregarán el 14 de noviembre en Las Vegas. Y es que mientras Alejandro Sanz y Rosalía parten como favoritos acaparando nominaciones, artistas urbanos como Bad Bunny, Ozuna, Daddy Yankee, Sech o De La Ghetto apenas han recibido reconocimientos puntuales en unas pocas categorías menores. La ausencia de reguetoneros en las categorías más importantes, copadas por artistas de otros diversos estilos, ha enfadado a ilustres como Nicky Jam, J Balvin o Karol G, que han expresado públicamente su malestar bajo el lema ‘Sin reguetón no hay Latin Grammys’.

Daddy Yankee, nominado en la categoría de Mejor Urban/Fusión Interpretación, ha planteado: «A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo con la forma en que trataron al género y a muchos de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante: su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, relevancia y respeto».

J Balvin, Nicky Jam, Daddy Yankee, Maluma… Los reguetoneros se quejan de su escasa presencia en los Latin Grammy

Por su parte, Maluma ha apuntado en una story de Instagram que tiene el corqazón roto después de todo el trabajo duro que hizo para crear su álbum ’11:11′. «Es una decepción no tener ni una nominación a los Latin Grammy. Tanto esfuerzo por el mejor álbum que he hecho en mi vida», ha lamentado y así lo pusieron en redes sociales cada uno de ellos.

