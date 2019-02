Los representantes de Céline Dion amenazan con demandarla por una deuda millonaria

La agencia que ha representado a la artista durante 30 años baraja la posibilidad de querellarse contra la cantante por el impago de 440 millones de dólares.

La noticia ha sido desvelada por el reconocido medio Billboard que ha tenido acceso a documentos internos de la empresa. ICM Partners, la agencia de representación de la artista durante más de tres décadas, ha decido dejar de representarla como primera medida y advierte a la artista de un posible juicio en caso de que no salde sus deudas.

La suma de dinero ascendería a 440 millones de dólares, correspondientes a una comisión procedente de sus conciertos de 2017 y que la artista parece no haber pagado. La cantante mundial conocida por ser la voz de la canción de Titanic ‘My heart will go on’, se enfrenta al que posiblemente sea uno de los momentos más duros de su carrera profesional.

Las palabras de la ex agencia hacia la artista canadiense han sido contundentes, sobre todo por parte de Rob Prinz, socio principal y codirector de la firma que había sido el encargado de gestionar la carrera de Céline Dion. “Desafortunadamente, la señora Dion se niega a pagar el total de comisiones que debe a la agencia por este histórico acuerdo. Por favor, debéis saber que hemos hecho todo lo posible para resolver amigablemente este asunto. Aunque seguimos admirando y respetando su extraordinario talento como artista, lamentablemente no nos quedan más remedio que comenzar un proceso legal para asegurarnos la compensación que se nos debe. Además, no seguiremos representándola”, concluía el documento.

La artista no tardó en defenderse de esta acusación de la que ya se habían hecho eco numerosos medios a nivel mundial. “Me siento triste y decepcionada por ese falso informe por el que dicen que me niego a pagar a ICM o a Rob Prinz. Sé que mi equipo les ha hecho muchas ofertas justas y generosas y nos estamos esforzando muchísimo para tratar de que las cosas funcionen”, decía en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook el día 15 de febrero.

Pero si el entuerto no era ya lo suficientemente complejo, CDA, la actual agencia de Céline Dion decidió salir en defensa de su representada asegurando que “la señora Dion no se está negando a pagar millones de dólares en comisiones por el acuerdo de la gira”, una acusación que ha dañado la impecable imagen de la artista y de la que tendrá que defenderse ante la justicia.

