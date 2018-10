Los ritmos tontos de Inna me vuelven a conquistar ‘Me Gusta’

Nos ha dado grandes canciones veraniegas y nos ha hecho bailar. Su sonido nos ha camelado a todo el mundo y, una vez más, mucho me temo que volverá a hacerlo con su nuevo single.

La artista rumana Inna ha vuelto a la música. Después de publicar su último disco en exclusiva en los supermercados Lidl. Su nueva canción se llama Me Gusta, es en español y acaba de salir a la luz.

Aunque la primera vez que sus fans pudieron escuchar este tema fue hace casi un año en una actuación para una radio, es ahora cuando Inna y su equipo, después de la interesante acogida que tuvo este nuevo sonido, han decidido comenzar a promocionarlo.

Me Gusta está coescrita por la propia Inna y producida por David Ciente, con el que también ha trabajado en sus singles Gimme Gimme y Ruleta. Aunque al principio, reconozco que no me gustó demasiado… después de la segunda escucha la canción me conquistó totalmente. Su soniquete de estilo asiático, la impertinente voz de cantante y las ganas que tengo de que llegue el calorcito han sido totalmente determinantes para que me rinda ante sus encantos.

Pese a que el tema todavía no está aún disponible en las plataformas digitales, ya puedes escucharlo y verlo con su recién estrenado videoclip.

El videoclip, que está rodado en Barcelona y Bucarest, y fue dirigido por Barna Némethi, supone el primer adelanto del que será el nuevo trabajo discográfico de la artista rumana, que presumiblemente estará completamente cantado en castellano.

Aquí te dejo el vídeo de la primera vez que Inna cantó este tema en directo en una actuación de abril del año pasado.

Me gusta: Me gusta Cargando...