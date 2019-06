Los temas más populares de Shawn Mendes

El canadiense Shawn Mendes es uno de los artistas más populares de los últimos años. Gracias a éxitos como “Stitches”, “If I Can’t Have You” y “Lost In Japan”, el cantante se transformó en una marca. Conoce cuáles son las canciones más escuchadas de Mendes y aquí te las dejamos para que las disfrutes, veremos de mas visualizaciones a menos, pero no dejes de ver el alcance de visualizaciones que obtuvo cada videoclip.

Shawn Mendes – Stitches obtuvo 1.155.607.274 visualizaciones

Shawn Mendes – If I Can’t Have You obtuvo 104.141.335 visualizaciones

Shawn Mendes, Zedd – Lost In Japan, obtuvo 72.169.094 visualizaciones.

Me gusta: Me gusta Cargando...