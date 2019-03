¡Los triunfitos desvelan sus nuevos proyectos!

Mientras que los chicos de OT2017 no dejan de sonar en nuestras radios y aparecer en nuestras televisiones, los triunfitos de última generación nos tenían en ascuas. Dieron en febrero su primer concierto de su gira conjunta, que continúa en mayo con más de 40 fechas por toda España pero, a nivel individual, sus proyectos personales eran un misterio.

Sin embargo, este pasado 13 de Marzo los artistas se han reunido en la premiere de ‘La caza. Monteperdido’, la nueva serie de la cadena que les lanzó a la fama, y han dado un poco de luz sobre lo que les depara el futuro.

De Miki ya sabíamos qué esperar: el cantante representará a España en Eurovisión con ‘La Venda‘, y trabaja sin parar en pulir la puesta en escena para que todo salga perfecto en el festival. Sus compañeros han manifestado su apoyo incondicional, y él asegura que le encantaría que ellos estuvieran presentes para apoyarles en el escenario. “Cada vez que me he subido a un plató a cantar les he tenido a mi lado para apoyarme y para tranquilizarme, si los tuviese allí sería fantástico, sino que me apoyen desde casa y yo recibo la energía”. El resto aseguran que, si no consiguen ir en persona, quedarán para verlo todos juntos.

Dave ha confirmado que tiene material listo para salir, y está esperando a que confirmen fechas para poder anunciarlo. Afirma que el proyecto “tiene mucho de él”, y es “divertido y alegre”. Espera que el público lo reciba con el mismo amor que él le ha dedicado. “Es como si fuera mi hijo”, bromea el cantante.

Más definidas, que no concretadas, están las fechas de los singles del primer eliminado, Alfonso, y el ganador, Famous. Ambos planean sacar sus sencillos en verano. Del de Alfonso sabemos que tendrá “ritmo latino” y qué, a ser posible, será presentado en una gira veraniega. Famous solo adelanta que la canción estará en inglés y que, además, está trabajando felizmente en varios proyectos complementarios.

África, Damion y Noelia también asistieron a la premiere, pero aún no se han pronunciado sobre su futuro profesional. Esperamos que, a lo largo de estas semanas, los triunfitos que faltan nos desvelen aún más secretos sobre lo que podemos esperar de ellos.

