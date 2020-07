Lost Frequencies siguen conquistando europa con “Love To Go”

Felix de Let, más conocido como Lost Frequencies, hace ya tiempo que disfruta del éxito en la industria de la música en varios niveles. Desde que lanzó su single debut “Are You With Me” en el 2014, que se convirtió en un hitazo multi platino y alcanzó el #1 en 18 países. Lost Frequencies es uno de los artistas más populares de la escena dance de su generación. Ha sido el primer artista Belga en alcanzar 5 Números uno en las listas oficiales Belgas y Número 1 en el Reino Unido, alcanzando billones de escuchas en todas las plataformas con otros éxitos globales además de “Are You With Me” también con “Reality” y “Crazy”, junto al duo holandés Zonderling.

Además ha lanzado colaboraciones de primer nivel con artistas como James Blunt, Netsky, Aloe Blacc y Mokita. Y ahora, después de publicar a finales del 2019 su álbum “Alive and Feeling Fine”, ofrece al mundo el contagioso “Love to Go”, junto a los productores Zonderling.

El dúo holandés formado por Martijn van Sonderen y DJ Jaap de Vries, llevan montados en la cresta de la ola hace ya algunos años. Desde sus primeros lanzamientos han estado realizando remixes para nombres como Martin Garrix, Zedd y Sam Feldt, y han actuado en festivales y clubs de primer nivel como Tomorrowland, EDC Orlando, Sziget, Ushuaïa Ibiza, New City Gas in Montreal y Bootshaus en Alemania. Con cada trabajo Zonderling muestran un poco más del altísimo nivel de su talento, y prueba de ello son la los resultados que están obteniendo con “Love To Go” junto a Lost Frequencies.

El flow de la espectacular voz del cantante Kelvin Jones completa el trabajo de “Love To Go” que está ya reventando en Europa con más de 13 millones de escuchas en solo unos días e incluida en algunas de las mejores playlists del mundo, y llegando al top de Shazam en Europa y subiendo en airplay de radio (#26 Airplay general) y ahora llega también a nuestro país.