Louis Tomlinson confiesa en una entrevista que el regreso de One Direction «ocurrirá definitivamente»

Louis Tomlinson, compositor y cantante de una de las canciones del momento, ‘Two Of Us’, tema dedicado a su madre ya fallecida, ha hecho saltar todas las alarmas acerca del posible regreso de One Direction. El excomponente de la boyband británica comenzó su carrera en solitario tras el parón de la banda compuesta por Liam, Nyall, Zayn y Harry Styles. Ahora, en una entrevista concedida a OCEntertainment, el joven artista ha asegurado que el regreso de One Direction ocurrirá tarde o temprano.

La periodista no podía desaprovechar la ocasión de formularle a Louis una de las preguntas que más ronda a los excomponentes de la banda. Sin embargo, la pregunta no es si se producirá el regreso de One Direction, la cuestión es, ¿cuándo?

One Direction se volverá a reunir «definitivamente», es algo «inevitable», según afirmó el británico, aunque «lo más importante es que cuando volvamos todos juntos estemos en la misma página». Este parón momentáneo, que comenzó en 2016, era un impás necesario para que cada miembro pudiera desarrollar su carrera en solitario, descubrirse y crear un arte personal .

A la pregunta de si creía que la etiqueta de One Direction le ha supuesto un lastre, el músico lo negó rotundamente. «Estoy muy muy orgulloso de aquellos tiempos», confesó, y es que la época de One Direction estuvo repleta de muy buenos recuerdos para el artista. Estas declaraciones han avivado la esperanza de sus fans que esperan con ansia la reunión, de la que aún desconocemos el momento.

