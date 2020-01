Louis Tomlinson estrena el videoclip oficial de “Walls”

Después de compartir sus sencillos “Kill My Mind“, “Two Of Us“, “Don’t Let It Breaks Your Heart” y “We Made It“, el ex One Direction, Louis Tomlinson está listo para compartir el quinto sencillo oficial que además le da nombre a su nuevo proyecto musical.

La canción se llama “Walls“, fue escrita por él mismo en colaboración con Noel Gallagher, Jacob Manson, Dave Gibson y Jamie Hartman. Y llegó a plataformas digitales y servicios de streaming el 17 de enero del 2020 a cargo del sello discográfico Sony Music. Ese mismo día también se estrenó el video lírico de la canción en el canal oficial de YouTube del cantante. Más tarde, el 20 de enero del 2020, se estrenó el video musical dirigido por Charlie Lightening.

