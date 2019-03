LOUIS TOMLINSON ESTRENA SU NUEVO SINGLE

Louis Tomlinson estrenará “Two of us” el próximo 7 de marzo.

Louis Tomlinson ha hecho recorrer las principales ciudades del mundo a miles de sus fans en busca de su nueva canción: “Two of us”. El cantante, que hace unos días mostró las primeras pistas de lo que sería su próximo proyecto musical, ha ocultado por todo el mundo (incluyendo España) fragmentos de la canción que estrenará el próximo 7 de marzo.

“Todo lo que tenéis que hacer es encontrarlos y entonces podrás ser el primer que escuche mi nueva canción. Comparte lo que encuentres usando #TwoOfUs e intenta juntar todas las piezas” publicó Louis en sus redes sociales.

I've hidden some video clips in hotspots around the world. All I need you to do is find them & then you'll be the first to hear more about my new track. Share what you find using #TwoOfUs & try to piece it together! View the map to find your nearest one: https://t.co/WM2Bb7ljFE pic.twitter.com/3oZriFbiMc

— Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) March 4, 2019