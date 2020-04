Lucas Colman nos presenta “Mis Abismos”

Lucas Colman nos presenta su nuevo álbum “Mis Abismos”, un trabajo que cuenta con 11 canciones que son, como muy bien dice el nombre, son 11 Abismos, que cuenta entre cuerdas, sintetizadores, melodías que se instalan en los oídos y estribillos llamados a resonar en las gargantas de todo el que se aproxime al segundo trabajo de este cantante y compositor, hablan de una historia de amor y también del amor de la música.

En palabras del propio Colman, estos abismos “se refieren a mi forma de hacer canciones, en el disco hay incluso un tema del mismo título que cuenta mi historia de la música”, también son “todas las decisiones importantes que he ido tomando para llegar al lugar correcto: cada tema es un abismo distinto”, pero vamos a conocer un poco mejor los trabajos de Colman seguidamente, pero no te pierdas a Colman el próximo Viernes día 01 a las 11:30h aquí en MASTER FM, seguro que nos contará muchas más cosas, sobre #YO ME CORONO,

El primer single “Un Instante”, temazo al que acompañó también este gran clip grabado en Súper8, como en los 70’s!!

Luego vino “Manos Frías” que salió en verano.

El tercer adelanto de su segundo álbum llevó por título “María”, y LUCAS COLMAN estuvo acompañado de su amigo Dani Fernández (otro compositor y cantante a tener en cuenta… aunque este es más pop), el también estuvo con nosotros, y si quieres volver a recordar la entrevista de Dani Fernandez (pincha aquí).

luego llego el cuarto single “Noche Azul”

y a principio de marzo de este año, presento el nuevo single junto al álbum, ambos con el título “Mis Abismos”