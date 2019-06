MAD COOL APOSTANDO POR LA MÚSICA JOVEN EMERGENTE

Mad Cool Festival y Vibra Mahou se unen para apoyar el talento emergente apostando por la música joven. Tras recibir un millar de inscripciones a nivel mundial, el festival ya cuenta con 64 bandas finalistas. La fase de votación popular está abierta y se prolongará hasta el próximo 2 de junio. Las 15 bandas más votadas por el público pasarán a la fase final que constará de tres conciertos los próximos 11,12 y 14 de junio en las salas Costello, Sol y Clamores con entrada gratuita.

Entre las bandas y solistas seleccionados se encuentran los siguientes: Alondra Galopa, Beluga, Bilo, Black Maracas, Bum Motion Club, Caniche Macho, Cintia Lund, Cristina Len, Ginebras, Isildu Zaitez, Juicy, Leblanc, Lemur, Lil Russia, Lynx, Mamita Papaya, María Guadaña, Monteavaro, Moon Vision, The Morgans, Neus Ferri, Ominira, The Owl Project, Penny Necklace, Sasha Prendes, Satellites, Sienna, Sinead O’Brien, Sofia Buckingham, Sofree, Tirano, Volver, Where Is Kobi?.

Si quieres participar en la elección de los mejores grupos, puedes votar a tus favoritos en la web del concurso (https://www.madcooltalent.com/)

