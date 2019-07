Mad Cool Festival anúncia fechas para 2020

Después de disfrutar de varios días de este festival, pues bién, el Mad Cool Festival anuncia ya las fechas para el año 2020. Así las cosas, el festival madrileño celebrará su quinta edición -tercera en IFEMA-Valdebebas- los días 9, 10 y 11 de julio del próximo año, pues ya podemos ir haciendo planes para estas fechas, y seguir disfrutando el proximo año.

Mad Cool Festival confirma las fechas de su edición de 2020 a través de un breve mensaje en las redes sociales. En la edición de esye año los grupos que actuaron los últimos días fueron The National, The Smashing Pumpkins, Vetusta Morla y The Cure, todo un cierre por todo lo alto.

🔶🔷🔶 ¡Todavía estamos emocionados! Muchísimas gracias a todos los asistentes a #MadCool2019, ¡nos vemos en 2020! #MadCool2020 🔶 🔷 🔶

🔶🔷🔶 We are still excited! Thanks to all those attending #MadCool2019, see you in 2020! #MadCool2020 🔶 🔷 🔶 pic.twitter.com/XAnLSzum0W

