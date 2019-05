Madonna anuncia la gira de teatros Madame X

Madonna publicará el próximo 14 de junio su decimocuarto álbum, Madame X, del que hasta ahora ha publicado ya dos adelantos titulados Medellín (con Maluma) y I Rise.

Para presentar su regreso, prepara Madonna un nuevo espectáculo que tendrá lugar en teatros, «dando así la oportunidad a los fans de ver» a la gran diva del pop en un ambiente íntimo y bien diferente de sus habituales actuaciones multitudinarias en pabellones y estadios.

Este Madame X Tour empezará con siete noches en el BAM Howard Gilman Opera House de Nueva York del 12 al 22 de septiembre. Después, del 15 al 21 de octubre, habrá cuatro recitales en el Chicago Theatre y otros cinco en The Wiltern en Los Angeles del 12 al 17 de noviembre.

Más adelante se anunciarán los detalles de sus presentaciones en The Colosseum al Ceasars Palace en Las Vegas, The Boch Center Wang Theatre en Boston, The Met Philadelphia y The Fillmore Miami Beach en The Jackie Gleason Theatre.

Ya en 2020, se avanzan actuaciones en The Coliseum en Lisboa -ciudad donde Madonna ha estado residiendo estos últimos años-, The Palladium en Londres y el Grand Rex en París. Toda la información está en madonna.livenation.com.

Influenciada creativamente por su residencia en Lisboa estos últimos años, Madame X es una colección de 15 nuevas canciones que reflejan el idilio de Madonna por la cultura y la música latina, además de otras influencias globales, como viene haciendo a lo largo de toda su carrera.

La gran Diva, Madonna, es capaz de cantar en portugués, español e inglés, (es unica) ha colaborado en Madame X con su productor de siempre Mirwais, además de con otros nombres como Mike Dean y Diplo, entre otros. El álbum Madame X de Live Nation, Interscope Records y Maverick se edita en formatos estándar y deluxe y puede reservarse ya.

