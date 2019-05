Madonna no convence con la actuación más esperada de la noche en Eurovisión 2019

Madonna ha cerrado una irregular actuación, con una primera parte en la que las quejas de los eurofans ha sido generalizadas. No ha sido tanto así en su colaboración con Quavo, el rapero con el que canta Future, uno de los temas que aparecen en el álbum que lanzará este año

La Reina del Pop ha interpretado dos canciones: su gran éxito de 1989 Like a prayer con un coro de 35 personas y su nuevo single en colaboración con el rapero Quavo, Future, perteneciente al próximo disco que lanzará el 14 de junio con el título de Madame X.

Después de numerosos rumores, fue en la segunda seminifinal de Eurovisión 2019 cuando se confirmó que Madonna participaría en el certamen musical. La cantante y artista actuó una vez finalizadas las interpretaciones de los 26 participantes del festival, justo después de Miki, representante español.

En referencia a las peticiones de boicot al festival por celebrarse en Israel, Madonna dijo esta semana: «Nunca voy a dejar de tocar música para encajar en la agenda política de alguien. Y no voy a dejar de denunciar las violaciones de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo».

He aqui os dejamos la actuación de Madonna en Eurovisión 2019, no dejo indiferente a nadie, y por lo contrario también, tuvo bastantes criticas en esta actuación, juzguen ustedes mismos.

