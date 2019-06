Madonna nº1 en la Billboard 200 con ‘Madame X’

Madonna con Madame X debuta en la primera posición de la lista Billboard 200. Con unas 95 mil unidades equivalentes en esta ocasión, de las que unas 90 mil se corresponden a copias vendidas, 4 mil al streaming, y el resto a tracks equivalentes. Es la novena colección con la que la ambición rubia llega a lo más alto de la clasificación; un número 1 que ya ocuparon MDNA (2012), Hard Candy(2008), Confessions on a Dance Floor (2005), American Life(2003), Music (2000), Like a Prayer (1989), True Blue (1986), y Like a Virgin (1985). Entre las artistas femeninas solo Barbra Streisand (11) tiene más números 1 que ella. Después la general está encabezada por los Beatles (19), y siguen Jay-Z (14), la mencionada Streisand y Bruce Springsteen (11), Elvis Presley (10), Eminem, Garth Brooks, Madonna y los Rolling Stones (9). Continúa el dominio de Lil Nas X con Old Town Road en la lista Billboard Hot 100, que lidera por duodécima semana consecutiva; un tema con la colaboración de Billy Ray Cyrus. Entrada directa al número 2 de Taylor Swift con You need to calm down, el segundo adelanto de su próximo disco, Lover. Billie Eilish con Bad guy completa los puestos de podio en el número 3.

vamos a disfrutar de este trabajo incluido también en «Madame X» Medellín junto a Maluma.

