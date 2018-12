Madonna: Quiere romper las normas con su nuevo disco?

En enero de este año, Madonna comenzaba a hablar abiertamente del que será su disco de estudio Nº14 -el primero en tres años- y que al parecer estará influido por la música portuguesa y el fado. Otro de los secretos que entrañaría su nueva música es algo que le ha funcionado muy bien a la artista en el pasado, ir contra las actuales normas y fórmulas de éxito de la industria musical actual.

Te puede gustar más o menos pero lo cierto es que Madonna tiene el título de Reina del Pop y nadie se lo ha arrebatado hasta ahora, con perdón de la todopoderosa Beyoncé o la más que emergente candidata Taylor Swift. Y es que Madonna no solo ha conseguido dar que hablar en cada paso musical y mediático, sino sorprender prácticamente con cada nuevo trabajo discográfico, que ha ido acompañado de un gran impacto también en lo visual durante cada era; por no hablar del gran número de reconocimientos conseguidos y los millones de discos vendidos. Algo que, al menos en ventas físicas (ahora mismo los streams mandan y mucho en las listas) es prácticamente imposible de superar hoy día.

La propia Madonna se pronunciaba hace poco al respecto en un espectacular reportaje fotográfico más entrevista para el importante número de septiembre de Vogue Italia: “Todo atiende a una fórmula, cada canción tiene 20 artistas invitados y todos suenan igual” señalaba sincera la artista. ¿Estaremos ante un disco experimental? Pensamos que no exclusivamente ya que, al margen de moda, Madonna tampoco busca alejarse de sonar en radios y estar presente en los ‘charts’ internacionales que ya la esperan con impaciencia.

Muchos pensaban que el tema ‘Beautiful Game’ iba a ser el anticipo del próximo trabajo de la cantante, pero finalmente no ha sido así y el interés del público parece haberse quedado poco más allá de la actuación de Madonna en la MET Gala 2018 junto a otro de sus éxitos como ‘Like a Prayer’. Una performance de lo más digna que demostró que, a sus 60 recién cumplidos, está en forma para poner en marcha un nuevo tour mundial.

Si hacemos caso a los rumores, el próximo álbum de Madonna debería estar listo para finales de 2018 y así arrasar en la época navideña (período donde más ventas de discos físicos se registran en todo el año). Respecto a la imagen que lucirá en su nueva etapa musical, la cantante parece habernos estado dando pistas durante los últimos meses, luciendo atuendos aparentemente de lo más ‘indies’ (y tras los que se esconden las mejores firmas) con toques africanos y tribales; algo que por otra parte es toda una tendencia entre las grandes marcas y que otras divas como Janet Jackson no han dudado en lucir de cara a sus nuevos lanzamientos.

‘Magic’ ha sido uno de los títulos rumoreados para el futuro disco de Madonna, que esperamos llegue de verdad antes de que finalice 2018 para continuar un legado musical que nadie puede discutir. Y es que 64.5 millones de discos vendidos después seguimos diciendo: larga vida, Madonna. y ahora vamos a recordar otro gran exito como tantos otros de Madonna y en este caso es este “Like A Prayer”, y haber si no se hace mucho esperar lo nuevo para disfrutarlo tambien, seguro que será tambien un exito como tantos para la colección.

