madonnadontgo : Los fans piden que Madonna no actúe en la nueva edición de Eurovisión celebrada en Israel

La noticia de que Madonna actuaría en Israel con motivo de festival eurovisivo despertó gran revuelo. La actuación, cuyo precio ascenderá a un millón de dólares , sería financiada por un multimillonario Sylvan Adams. Con el festival cada vez más cerca, los fans de la artista y las asociaciones en defensa de los derechos del pueblo palestino han decidido mostrarle su descontento a la artista del pop.

Así es como surge en Twitter el hashtag #madonnadontgo, un movimiento que ruega a la artista la cancelación de su show en Eurovisión debido al colonialismo, a la violación de derechos humanos y del derecho internacional que ejerce Israel sobre Palestina.

La artista siempre se ha mostrado contraria a los conflictos que tienen lugar en Oriente Medio y se ha posicionado como fiel defensora de los derechos humanos. Sin embargo, aceptar esta actuación ha sido percibido como un acto de hipocresía por parte de la reina del pop, que cantará en Eurovisión su nuevo tema y otros de sus grandes éxitos.

Sin embargo, la artista ha querido remarcar su posición a favor de la paz. Hace pocos días subió a stories de Instagram la siguiente imagen, recogida por una cuenta de fans, en la que muestra un arma tachada con una x.

Sin embargo, una imagen no es suficiente. El boicot a la actuación sigue en marcha. Estos son algunos de los mensajes que componen el hashtag #madonnadontgo denunciando el colonialismo y el apartheid del estado israelí. Ahora queda por ver la respuesta de Madonna, o en caso de que la actuación siga adelante, si la artista la usará para llevar a cabo una reivindicación de los derechos humanos.

#MadonnaDontGo do NOT support a free stage for genocidal zionist terrorist murderers to whitewash their Apartheid and genocide in #Palestine! You will collaborate with murderers if you do! Support #BoycotESF2019 and maintain your moral code! #BDS pic.twitter.com/VpCmxehOWw — Melville Debyuss (@MelvilleDebyuss) 8 de abril de 2019

