MAJOR LAZER Y ANITTA ESTRENAN SU NUEVO TEMA ‘MAKE IT HOT’

El grupo estadounidense Major Lazer se ha asociado con la cantante Anitta para una melodía picante que será la canción del verano en Estados Unidos. Ambas estrellas de la música han lanzado este miércoles 19 de junio una nueva canción titulada ‘Make it hot’, que ya tiene más de 400 mil reproducciones en YouTube. En ‘Make it hot’ la cantante brasileña canta en español. “Siempre hot / Siempre picante / Si te twerkeo no creo que aguantes”, dice Anitta. Esta canción llega después de que Major Lanzar estrenara ‘Can’t take it from me’ y Anitta lanzara su álbum ‘Kisses’.

Cabe resaltar que ‘Make it hot’ es la segunda colaboración de Major Lazer y Anitta. La agrupación y la artista brasileña lanzaron ‘Sua cara’ en 2017. Así mismo, el videoclip de ‘Sua cara’ tiene actualmente más de 450 millones de reproducciones en YouTube.

Major Lazer es un grupo estadounidense formado por Diplo, Jillionaire y Walshy Fire. Tiene siete álbumes. El último es ‘Major Lazer Essentials’ (2018). La canción ‘Lean On’ junto a DJ Snake y MØ es la más exitosa de su carrera: alcanzó el puesto 4 en el Hot100 de Billboard y su videoclip tiene más de 2 500 millones de vistas. Ha colaborado con Ariana Grande, Justin Bieber, Camila Cabello y más.

Si todavía no has escuchado ‘Make it hot’ no te lo puedes perder, y que mejor, que disfrutarlo aquí y ahora, disfrutalo.

