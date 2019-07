Mala Rodríguez estrena reivindicativo single ‘Aguante’

Mala Rodríguez lanza nuevo y potente single titulado ‘Aguante’, en palabras de su compositora «un himno de liberación para las mujeres». Una canción para abanderar el empoderamiento femenino sin esperar palmaditas en la espalda de nadie. Este tema, tal y como recoge la nota de prensa, es «un tributo a todas aquellas que están aburridas de esperar a recibir lo que se merecen y no quieren aguantar nada de nadie». Mala Rodríguez, en la letra de «Aguante», propone todo lo contrario: luchar («Me dice que aguante, y no me da la gana, yo vine a llevármelo todo por delante»). La letra es una composición de la propia cantautora, Julio Mejia, Matthew Toth y Franklin Rodríguez.

La rapera gaditana no para de sumar proyectos y colaboraciones con otras compañeras. Una de las más aplaudidas fue la realizada con Lola Índigo, ex concursante de Operación Triunfo, en la coreada «Mujer bruja». Además, ha sido la única compositora española que ganó un Latin GRAMMY a mejor canción urbana por «No pidas perdón», y a mejor álbum por Bruja, publicado en 2013.

