Maluma: polémica, moda y reguetón

Juan Luis Londoño Arias, conocido como Maluma, se ha convertido en uno de los artistas de música urbana más escuchados en el mundo. Traje dorado de lentejuelas con solapas negras, alpargatas de terciopelo, camisa blanca, corbatín, un pin de corona, el cabello recogido con una moña y la barba pulida. Así fue el debut y el salto oficial de Maluma al mundo de la moda en el desfile otoño-invierno 2018-2019 para hombre de Dolce & Gabbana, la firma italiana de Domenico Dolce y Stefano Gabbana. El artista interpretó Felices los 4 y Corazón y, también desfiló con una beisbolera blanca con rayas negras, que hacía parte de la colección deportiva “Unexpected Show” de la marca de lujo.

Maluma, hace parte de la nueva ola del reguetón, género musical que tuvo sus inicios en Panamá y fue influenciado por el reggae en español y el hip hop que llegó a Puerto Rico desde Estados Unidos. Cuando Maluma debutó como artista urbano en 2011, su estética era acorde con la de los pioneros: cadenas, gafas y la cabeza rapada. Un look con el que pretendía unirse a los reguetoneros más conocidos del país y a la vez ser un “pretty boy”. A la par que crecía su éxito y sus canciones empezaban a posicionarse en las emisoras, su estilo fue cambiando. Se dejó crecer el cabello y su atuendo comenzó a ser más llamativo. En 2014, en los Premios Juventud obtuvo ocho nominaciones y ganó el galardón al mejor vestido de la noche. Llevaba puesto un traje rojo, camisa blanca y zapatos negros sin medias.

Los años seguían pasando y el éxito de Maluma iba en ascenso, pero también las polémicas, pues el reguetón es un género que siempre ha estado muy vigilado a causa del contenido de sus letras. Por eso, cuando el cantante paisa lanzó la canción Cuatro babys fue muy criticado en la esfera pública, en especial cuando en su artículo de Huffington Post la columnista española Yolanda Domínguez definió la canción como una apología de violencia hacia la mujer. “Meros cuerpos intercambiables y disponibles al servicio del deseo sexual ilimitado, irrefrenable e incontrolable de los varones”.

Pero Maluma no suele pronunciarse respecto a las polémicas que genera. Por el contrario, sus actuaciones las avivan. En 2017 fue condecorado con el Escudo de Antioquia Categoría Oro, la máxima distinción que la Gobernación del departamento otorga a un civil. Maluma lo recibió por “ser un referente musical internacional” y, durante la ceremonia interpretó precisamente Cuatro babys. Muchas personas criticaron el reconocimiento e incluso una campaña en Change.org reunió más de 90.000 firmas para quitar la canción y el videoclip de YouTube. Pero no funcionó. La canción continúa disponible en la plataforma digital y el artista la sigue incluyendo en su repertorio. Respecto a la polémica, el artista habló en el podcast Latin Connection de Billboard: “Si canto que estoy enamorado de cuatro babys, no significa que realmente lo esté, solo estoy cantando lo que le pasa a la gente en las calles, no lo que me pase a mí. Por supuesto no es violenta, es sexual, es sensual, no puedo cantar algo que invite a la violencia”. En la misma entrevista afirmó que él no mantiene una vida de excesos y que su intención no es cosificar a la mujer. “Mi carrera va más allá de cosas materiales, más allá de las fiestas y los eventos. Es algo más espiritual. Quiero enseñar a mis fans cómo soy realmente. Soy todavía Juan Luis, el joven que nunca dejó de soñar”. Mala mía, una de sus canciones más recientes y que grabó con el cantante de trap Bad Bunny, también generó controversia pues en el videoclip aparece en una cama rodeado de siete mujeres vestidas con lencería y con cuerpos que refuerzan los estereotipos de belleza que exige la sociedad. Y, de nuevo, el artista fue blanco de críticas por cosificar a la mujer.

Su estilo también es criticado en redes sociales. Sus admiradores y los medios de comunicación siguen sus constantes cambios de look, las polémicas y sus nuevas canciones. Las colaboraciones con Shakira, el encuentro con Madonna, el sueño de grabar con Justin Timberlake, las críticas por su reunión con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño… Maluma es un artista de la cultura popular y el lenguaje de la moda que utiliza sirve para reflejar su identidad y las nuevas masculinidades que permite la ola del reguetón y su fusión con el mundo de la moda. Sin embargo, su estética y discurso no son aceptados por muchas personas debido al contenido de sus letras.

Su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 36 millones de seguidores, parece más el perfil de un “fashion blogger” (como lo califica la revista de moda Elle) que el de un cantante de reguetón. Comparte imágenes de sus viajes y su ropa que, actualmente, está compuesta por colores vibrantes, animal print y rayas, abrigos, carteras, botas, gorros, camisas de seda, y diseños exclusivos de Dolce & Gabbana que también utiliza en sus presentaciones como en su gira F.A.M.E., con la que se presentará hoy en el Movistar Arena, de Bogotá.

