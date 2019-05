MALUMA REVELA DATOS SOBRE SU NUEVO DISCO

El artista tendrá a Madonna, Ricky Martin y Nicky Jam en su álbum «11:11».

Maluma ha comenzado a dar más detalles sobre su nuevo disco «11:11» y por fin ha desvelado la fecha de su lanzamiento, y podremos escucharlo este 17 de mayo. Además, el disco cuenta con grandes colaboraciones ya que el artista ya ha revelado la tracklist de su próximo álbum «11:11».

«11:11 es una señal directa de nuestros guías, ángeles y maestros para establecer un momento de conexión, sincronicidad y conciencia con nosotros mismos, con el todo, es un llamado al despertar, es una puerta para meditar, escuchar nuestra intuición, mirar en nuestro interior, tiempo para detenernos y sentir las sutiles energías del universo, es un llamado desde nuestra esencia, un recordatorio de nuestro verdadero propósito en la tierra, es un llamado a CONFIAR» compartía el artista en sus redes sociales.

Sin duda, el nuevo disco de Maluma se ha convertido en uno de los más esperados de este mes de mayo, y tenemos muchas ganas de escuchar todas sus canciones. Esta es la tracklist:

1. 11 PM

2. HP

3. No Se Me Quita (feat. Ricky Martin)

4. Dispuesto (feat. Ozuna)

5. No Puedo Olvidarte (feat. Nicky Jam)

6. Me Enamoré de Ti

7. Extrañándote (feat. Zion & Lennox)

8. Shhh (Calla’)

9. Dinero Tiene Cualquiera

10. Soltera (feat. Madonna)

11. Te Quiero

12. Instinto Natural (feat. Sech)

13. Tu Vecina (feat. Ty Dolla $ign)

14. La Flaca (feat. Chencho)

15. Puesto Pa’ Ti (feat. Farina)

16. Déjale Saber

Tras el éxito que ha tenido junto a Madonna en su nuevo tema «Medellín», tema incluido en el nuevo disco de Madonna «Madame X», los artistas han decidido crear una nueva colaboración, pero esta vez para formar parte de «11:11». Hace 2 meses publicó un avance de su disco con su canción «HP», y el 17 de mayo podremos escuchar todo su álbum, ¡que ganas!

