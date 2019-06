Maluma se defiende ante las acusaciones de maltrato animal

Ser uno de los nombres más potentes del momento viene siempre ligado a protagonizar grandes controversias, y Maluma no es la excepción a la regla.

El colombiano se encuentra en la cima de su carrera tras el éxito de HP y de su colaboración con la mismísima reina del pop, Madonna. Sin embargo, no todo son alegrías. El cantante visitó México en su última gira, y pasó por la fundación Black Jaguar White Tiger, en la que dan acogida a animales rescatados. En ella le dejaron hacerse un simpático video con un cachorito de león, al más puro estilo Simba, que el artista subió a instagram.

Ahí comenzó la confusión. Sus seguidores, que no sabían el contexto del video, acusaron al cantante de maltrato animal, pensando que Maluma había decidido tener a este animal salvaje como mascota. Las redes explotaron.

Ver esta publicación en Instagram “Soy demasiado hermosa” att: #MalaMiaBJWT 🦁 Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 24 May, 2019 a las 6:00 PDT

Al final, el artista recurrió a instagram stories para defenderse y aclarar el malentendido.

“¿Por qué hay gente tan estúpido que cree que es una mascota mía? Ustedes no entienden que ese animal estaba ahí porque lo están ayudando, lo rescataron, de lo contrario, estaría muerto.¿Cómo les entra en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota? ¿Por qué en vez de estar escribiendo estupideces, alegando y juzgando, por qué no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan? ¿Por qué no van y salvan animales? Dejen de estar criticando. No hablen tanta estupidez y no sean ignorantes.»

El backlash fue tal que Maluma se borró el instragram, aunque tan solo por unas horas. Después, hacía su retorno triunfal anunciando su propio documental, ‘Lo que fui. Lo que soy. L0 que seré’.

