Manolo García anima a Amaia Montero

Amaia Montero lleva un par de semanas en los que ha estado en el ojo del huracán, sus fans no han dudado en señalarla con el dedo y condenar sus fallos, sobretodo el polémico concierto; Pero a la cantante le ha salido un defensor muy querido entre el público y éste es Manolo García “te conozco desde hace bastantes años, Amaia. Nos hemos encontrado en muchas fiestas de radio, entregas de premios y siempre nos hemos saludado, siempre has tenido una palabra cariñosa para mí. Sabemos que la vida es una montaña rusa y quiero enviarte un abrazo sincero, leal a esa amistad en la distancia pero profunda que siento por ti. Un abrazo cósmico”.

Continuando en este tono añadió “Ahora que está tan de moda el Me Too, a mí me ha pasado de todo. He subido con alguna copa de más a un escenario, he patinado con un playback que no entraba en pleno directo de televisión, me he olvidado la letra de una canción bastantes veces, en multitud de ocasiones he salido a escena con ropas tan desacertadas como para morirse de risa y hasta me he colado en un agujero escenario abajo” y finaliza con una pregunta retórica “¿Qué sucede? ¿Que una pifia, un error, una metedura de pata pesan más que tantas y tantas noches de entrega, de buenos conciertos?”, pero el mismo fue capaz de responderse “Pues claro que no. Y como dice la Biblia, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra”. La conclusión es más que obvia, para Manolo: errar es humano y justo por eso hay que perdonarse

“Ayer hablé contigo y al colgar el teléfono pensé en los años que llevas en el oficio de la música y en la cantidad de veces que habrás subido a un escenario y habrás dado felicidad al público junto a tus compañeros músicos. Eso, tu entrega de tantas noches a tanta gente es tu salvoconducto para ser respetada, como debería serlo todo el mundo. Un montón de besos y un ramo de flores, Amaia”, de esta forma se despide de la ex cantante de la Oreja de Van Gogh.

Me gusta: Me gusta Cargando...