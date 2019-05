MANUEL CARRASCO PRESENTA ‘QUÉ BONITO ES QUERER’

El artista nos vuelve a sorprender con uno de los temas de su álbum «La Cruz Del Mapa».

Manuel Carrasco ha vuelto a emocionarnos con su nuevo tema «Qué Bonito Es Querer», que forma parte de su álbum «La Cruz Del Mapa». La canción ha sido compuesta por el propio artista «desde el corazón», como el mismo decía. El tema viene acompañado de un precioso videoclip en la que dos niños desvelan sus aventuras.

La canción es un himno a la amistad que él ha querido dedicar “para todas las personas que siempre están ahí, nuestros ángeles de la guarda”. El vídeo ha sido dirigido por Guillermo Centenera y Sergio Jiménez y lo protagonizan Eduardo Salas e Irene Fernández, dos niños que han sabido transmitir afecto a la canción. En el videoclip, podemos ver imágenes que nos trasladan a esa época de infancia en la que todo es una aventura mucho más divertida si la compartes con tu mejor amigo. El artista ha publicado en redes sociales unas palabras muy bonitas junto al enlace del videoclip.

Tiene la vida más vida si la tienes cerca…

Qué importante es la amistad!

Para todas las personas que siempre están ahí, nuestros ángeles de la guarda. 👫

. #quebonitoesquerer #lacruzdelmapa❌ https://t.co/JryaSbNSMX — Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) April 25, 2019

Sin duda, Manuel Carrasco es uno de los grandes artistas españoles del momento, y con este octavo álbum «La Cruz Del Mapa» nos ha demostrado que quiere seguir sorprendiéndonos con sus temas. Ya ha recibido el triple disco de platino y, aunque se publicó el pasado 7 de diciembre, tuvo el tiempo suficiente para convertirse en el segundo disco más vendido de 2018 en España.

Además, el artista ya ha comenzado su Gira La Cruz Del Mapa que pasará por más de 30 ciudades. Es una de las giras más extensas que tendremos este 2019 en nuestro país. “Han pasado tantas cosas desde que empecé a trazar este mapa de canciones… La ilusión por un nuevo comienzo, los desvelos, el no saber si podría, la vida con sus claros y oscuros, el deseo ardiendo en las dudas, la doma de los miedos indomables, la búsqueda, siempre la búsqueda de lo que no se encuentra, Ellas… El ruido del silencio, los laberintos sin salida, la emoción en los acordes, las cervezas que no celebran nada y las que celebran el no se sabe, las decisiones que no contentan algunos, los volantazos por salvar todo, y por momentos su voz de arco iris llamándome…curándome los días nublados”, escribía unos días antes de dar comienzo a su gira.

Manuel Carrasco ha demostrado todo su talento en su nuevo tema «Que Bonito Es Querer» y lo hará en directo por toda España con su nuevo álbum. Si aún no has disfrutado de este nuevo tema, ¡a que esperas, dale al play!

