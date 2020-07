María Sáez nos presenta en MASTER FM “Esta loca Ciudad”

Vamos a conocer un poco mejor a María Sáez, estudiante de Filología Hispánica en la Universidad de Valencia. Ah… Que quieres saber cómo me metí en esto de la música ¿no? Pues verás, en mi familia la música y el arte en general siempre han estado muy presentes. A los 8 años empecé a dar clase de guitarra, aunque no duró mucho porque los dedos no me llegaban a las cuerdas. Pero no dejé de insistir y a los 12 pude retomar las clases y ya son casi 10 años sin dejar de tocar. Hacer y escuchar música se convirtió para mí en una forma de expresarme, un refugio donde me siento libre y donde nada puede salir mal. Pronto tuve la necesidad de escribir mis propias canciones, aunque he de decir que al principio no fue fácil ni divertido. Supongo que cuando olvidé la idea de que mi primera canción tenía que ser algo así como el ‘Hallelujah’ de Leonard Cohen, todo se volvió un poco más fácil, permitiéndome escribir canciones como salieran y con la esperanza de que la práctica me lleve a algún día a escribir una canción que pase a la historia. No sé si eso llegará, pero en el viaje dejaré que las canciones fluyan y que, con suerte, iluminen otros caminos. Obviamente he tenido y tengo mis referentes. Taylor Swift se convirtió en mi compañera de tardes interminables en las que llegué a tocar prácticamente todas sus canciones (por cierto, aprovecho para pedir perdón públicamente a mis vecinos y mi familia que me han aguantado siempre sin quejarse). Recuerdo el deseo que tenía de llegar algún día a hacer sentir a alguien lo que yo sentía escuchándola a ella, y luego a muchos otros. Un día vi en Instagram un concurso para compositores, ‘Ese es el tema’ de A Base de Música, y dije ‘¿por qué no María?’. Así que envié tres temas míos y… ¡Gané el premio especial del jurado! Pero no sólo eso, sino que también empecé a trabajar con ellos en mi carrera y de ahí surgió la alianza con Sonogrand para lanzar mi primer single ‘Esta loca ciudad’. Un tema que habla sobre ese momento difícil que todos pasamos a veces, esa línea que divide la realidad de nuestros sueños que, aunque no siempre se cumplen cuando queremos, nunca dejamos de perseguir. Así que aquí estoy, con el deseo de devolverle a la música todo lo bueno que me ha dado. Y si con mis canciones puedo ayudar a que la vida de quien me escucha sea mejor, habré conseguido mi objetivo. Si has leído hasta aquí, sólo me queda darte las gracias. Por leerme y por subirte a este tren conmigo, espero que el viaje sea divertido, pero todo esto y mucho mas, no lo contara ella misma mañana martes 7 a las 10:30h estará en MASTER FM y seguro que nos contara alguna cosita mas.

“Esta loca ciudad” cuenta cómo la casualidad puede unir a dos desconocidos para mejorar sus vidas. Me inspiró la película Begin Again, de Keira Knightley y Mark Ruffalo, porque me pareció fascinante cómo refleja – a través de la relación entre ellos – cómo alguien puede aparecer cuando crees que es el peor momento de tu vida y conseguir que, aunque volvieras a nacer, quisieras que todo pasara así otra vez. Todos hemos pasado por uno, o varios, momentos difíciles en los que creemos que ya no hay forma de salir, que estamos en el hoyo. Pero seguir luchando por nuestros sueños, ayudados por ese pequeño empujón que nos da quien menos esperamos, nos hace volver a salir a flote. Eso es lo que quiero transmitir con ‘Esta loca ciudad’, e incluso que el propio tema se convierta en ese ‘alguien’ que te haga feliz.