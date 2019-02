Mariah Carey ¿eres tú?

Hay una imagen que ha incendiado las redes sociales la semana pasada. La imagen en cuestión es una de las primeras que salen en Google Imágenes cuando en el buscador escribes ”Mariah Carey” y que ha causado revuelo sobre todo en Twitter.

Si no prestas suficiente atención tal vez pase desapercibida pero si prestas atención puedes notar que el cuerpo de la artista no tiene su cara. Aquí tenéis la imagen en cuestión.

Puede que más allá de nuestras fronteras sea más complicado darse cuenta, pero aquí es indudable ¿es esa Terelu Campos? Así es, el montaje que cuenta con la cara de la presentadora española en el cuerpo de la cantante de ”All I want for Chirstmas is you” ha quemado las redes y nadie entiende de donde proviene.

Por lo visto no es solo en el buscador desde España donde aparece esta imagen, usuarios a lo largo y ancho de todo el globo han participado en esta búsqueda dejando claro que desde Francia, Inglaterra o incluso Estados Unidos la foto se sitúa en las primeras posiciones.

Si buscas Mariah Carey en Google, la primera imagen oficial que te sale es un montaje con la cara de Terelu. Vivimos en el mejor siglo, en serio. pic.twitter.com/I5ASRDB3Hh — Modesto García (@modesto_garcia) February 12, 2019

Ese hilo en Twitter sigue con numerosas demostraciones de que la imagen no aparece solo en Google en español.

Aquí os dejamos la imagen original de la artista para que veáis el parecido entre ambas.

