Mariah Carey es la primera artista en lograr el número 1 en cuatro décadas distintas

Mariah Carey es la primera artista en encabezar las listas de Billboard en cuatro décadas distintas, y todo gracias a su clásico navideño “All I Want For Christmas Is You”.

La cantante obtuvo un número 1 en el Billboard Hot 100 en la década de 1990, 2000, 2010 y ahora, 2020, “All I Want For Christmas Is You”, lanzado originalmente en 1994, es uno de los primeros éxitos de la nueva década, confirmó Billboard.

Los datos del Billboard Hot 100 combinan transmisión de radio, ventas y transmisión en línea, y fue esto último lo que probablemente impulsó la canción de Mariah Carey a la cima, En diciembre, la cantante lanzó un nuevo video musical para la canción de 25 años de antigüedad, que le dio algunas vistas nuevas y la mantuvo en la cima de las listas de transmisión durante cuatro semanas seguidas.

El disco también es una de las pocas canciones con al menos 72,2 millones de transmisiones en línea en una semana, informó Billboard. Algunos otros artistas han encabezado la lista en tres décadas diferentes, incluidos Stevie Wonder, Elton John, Madonna y Usher, pero Carey se lleva la corona de cuatro décadas, y con lo que ahora es la canción navideña mejor colocada de todos los tiempos.

Mariah Carey celebró tuiteando: “¡¡Yaaaaaaaaaaay!! LO. HICIMOS. Pero… ¿qué es una década?”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...