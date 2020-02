Después de estrenar su álbum “Love + Fear“, MARINA está de regreso en la escena musical y esta vez viene con un tema especial. Se trata de una canción que forma parte del soundtrack de la serie original de Netflix, “To All The Boys: P.S. I Still Love You“.

El sencillo lleva el nombre de “About Love“, fue escrito por Ben Berger, Ryan McMahon y la misma Marina. El tema llegó a plataformas digitales y servicios de streaming el 7 de febrero del 2020 a cargo del sello discográfico Atlantic Records.

