Martin Garrix ft. Dean Lewis presentan el videoclip de “Used To Love”

Martin Garrix no deja de trabajar en música nueva para nuestros oídos. Y después de estrenar su canción “Home” y “These Are The Times“, el dj y productor está de regreso y no viene solo.

Audio

Su nuevo sencillo se llama “Used To Love“, se trata de una colaboración con Dean Lewis, fue compuesta por Albin Nedler, Dean Lewis, Fogelmark y Martijn Garritsen, y se estrenó el 31 de octubre del 2019 bajo licencia del sello discográfico Sony Music.

El video musical se estrenó ese mismo día en el canal oficial de YouTube de Garrix.

