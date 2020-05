El dj y productor neerlandés Martin Garrix no para y después de estrenar “Used To Love” y “Drown“, está listo para llevar música nueva a sus fans y no viene solo pues esta vez se ha unido a John Martin.

La nueva colaboración lleva el nombre de “Higher Ground“, fue escrita por ambos al lado de Michel Zitron, Albin Nedler y BONN. Y se estrenó el 14 de mayo del 2020 bajo licencia de Sony Music. Ese mismo día también llegó el video musical de la canción al canal oficial de YouTube del dj.