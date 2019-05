MARTIN GARRIX, MACKLEMORE Y PATRICK STUMP ESTRENAN ‘SUMMER DAYS’

Martin Garrix se une a Macklemore y Patrick Stump para crear la canción del verano.

Martin Garrix no para de sorprendernos, después de estrenar «Ocean» con Khalid, «The Name Of Love» con Bebe Rexha o su colaboración con Dua Lipa en «Scared to be Lonely», el DJ junto a Macklemore y Patrick Stump estrenan «Summer Days», una canción veraniega que ha sorprendido a todos los seguidores de los artistas.

What do you think of Summer Days? ☀️ https://t.co/2ByQK9sMN7 pic.twitter.com/7VxuqYVgxJ — MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) April 29, 2019

Este tema es una mezcla de varios estilos musicales, es una colaboración que no nos esperábamos para nada pero que tiene pinta de que este verano va a triunfar, otro exitazo más para el DJ holándes. De momento, el lyric video ya tiene más de un millón de reproducciones en Youtube. La canción cuenta la historia de un amor a primera vista surgido un día de verano, es una canción muy chill que transmite muy buen rollo. ¿Será o no la canción del verano? ¡Dale al play y descubrélo!

