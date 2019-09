McFly anuncian por sorpresa su regreso

La banda británica de pop rock McFly anuncia por sorpresa su regreso con por ahora un único concierto el próximo 20 de noviembre en el O2 Arena de Londres. Hasta entonces, publicarán una canción por semana para celebrar su vuelta, avanza The Independent.

El revuelo comenzó a última hora del lunes cuando el grupo tuiteó un enigmático vídeo después de un año y medio sin dar señales de vida. Los fans convirtieron a McFly en trending topic con todo tipo de especulaciones que ahora se confirman.

El último mensaje de la banda en Twitter hasta ayer era de marzo de 2018: «Aunque estamos trabajando en proyectos en solitario, seguimos mirando al futuro para trabajar en un nuevo álbum en algún momento». El más reciente disco del grupo es Above the Noise, publicado en 2010. Ahora parece que tendrá continuidad en lo que será el sexto álbum de estudio de McFly, por ahora sin anunciar oficialmente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...