Megan Thee Stallion & Normani estrenan el videoclip de “Diamonds”

Esta vez la ex integrante de Fifth Harmony Normani Kordei se ha unido a Megan Thee Stallion para llevar música nueva a nuestros oídos. El tema llega después de que Megan estrenara “Ride Or Die” y Kordei, “Motivation“.

Se trata de una colaboración especial ya que la canción forma parte del soundtrack de la película original de DC, “Aves de Presa” que muestra un poco más de la vida Harley Quinn tras separarse del Joker, la canción lleva el nombre de “Diamonds” y se estrenó el 10 de enero del 2020 a cargo de Atlantic Records. Ese mismo día también compartieron el video musical.

