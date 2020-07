MEGHAN TRAINOR Publica su nueva tema “Make You Dance” y anuncia la re-edición de su álbum “TREAT MYSELF”

La cantante, compositora y productora ganadora del premio GRAMMY®, Meghan Trainor, presenta Treat Myself Deluxe que saldrá a la venta mañana 17 de julio de 2020. Meghan amplía su aclamado tercer disco, Treat Myself, con tres nuevas canciones y grabaciones alternativas inéditas de dos favoritos de los fans, presentando la edición definitiva del disco. Entre las nuevas canciones se encuentra el nuevo single “Make You Dance” que ya lo puedes escuchar en todas las plataformas. El tema comienza con una armonía escasa antes de pavonearse en una línea de bajo, funk y disco. Mientras el bajo golpea, ella asegura, “Dejé caer esta mierda para hacerte, hacerte… bailar”. Ese es el resultado inmediato también. Al final, ella sirve otro descarado, animado y divertido himno.

La edición deluxe del álbum también incluirá dos canciones originales más: “You Don’t Know Me’” y “Underwater” con Dillion Francis. Así como la versión acústica de “Workin’ On It” y “Ashes“, tal como pidieron sus fans.

Tras su llegada en enero, Treat Myself ya ha generado casi 450 millones streams en todo el mundo. Además, las reproducciones de video superaron los 170 millones. Tras su lanzamiento, Forbes lo calificó como “una espectacular muestra del talento, el lirismo y el alcance general de Trainor“, y Idolator acaba de nombrar a Treat Myself como uno de los mejores álbumes pop de 2020 hasta el momento, declarando que “este es uno de esos proyectos que está destinado a alcanzar el estatus de culto en los años venideros”.