METALLICA ACTÚA EN ESPAÑA Y DONA 118.000 EUROS

Metallica ha actuado este fin de semana en Madrid y Barcelona.

Metallica, la banda de thrash metal estadounidense, está de gira por toda Europa con su tour Worldwired. La gira fue iniciada en Lisboa el 1 de mayo y cuenta con un total de 25 paradas. La banda actuó el pasado fin de semana en Madrid y Barcelona, y ha donado un euro de cada entrada a tres asociaciones que luchan contra la exclusión social de las personas sin hogar. De esta manera, han donado un total de 68.000 euros de su concierto en Madrid y 50.000 euros de las entradas de su concierto en Barcelona, sumando un total de 118.000 euros.

La banda, liderada por James Herfield, actuó en Madrid el 3 de mayo ante 68.000 personas, la misma cantidad en euros que han destinado a la ONG «Bokatas», que tal como el propio grupo ha explicado: «proporciona comida, conversación, información, compañía y transporte a hospitales para personas sin hogar en Madrid, Barcelona y Zaragoza».

Everyone at the @Metallica show in Madrid is helping to support @bokatas and their work providing food, conversation, information, company, and transportation to hospitals for the homeless population in Madrid, Barcelona, and Zaragoza. #MetallicaGivesBack #AWMH pic.twitter.com/aC0I9UMSWr

— All Within My Hands Foundation (@AWMHFoundation) May 3, 2019