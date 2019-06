METALLICA TOCA EL HIMNO DE EEUU EN LA FINAL DE NBA

El grupo Metallica hizo una increíble presentación en la final NBA.

Uno de los momentos más esperados del Juego 3 de las Finales NBA fue la presencia de la banda de Thrash Metal, Metallica, quienes fueron los encargados de entonar el Himno de los Estados Unidos. La presentación fue mejor de lo esperado. James Hetfield y Kirk Hammett de Metallica interpretaron en la madrugada de este jueves el himno de Estados Unidos, «The Star-Spangled Banner», antes del tercer partido de las finales de la NBA.

James & Kirk had the honor of kicking off Game 3 tonight by performing the National Anthem at Oracle Arena before the @warriors & @raptors tipped off. Thanks to the @nba & the Golden State Warriors – we had a blast crashing your party! Go Dubs! #NBAFinals

📸 Courtesy of @NBA pic.twitter.com/4psdMAvKk6

— Metallica (@Metallica) June 6, 2019