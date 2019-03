Miki estrena el videoclip de “La Venda”

Miki Nuñez ha estrenado en su canal de Youtube el videoclip de “La Venda” la canción con la que representará a España en Eurovisión. El estreno ha coincidido con los ensayos del cantante en Israel.

¡Nos vamos con @mikiot2018 a Israel🇮🇱! Esta semana graba la postcard para @Eurovision! Muy atentos a nuestras redes y a https://t.co/dsQfDUNuaj porque le seguiremos en todos sus pasos estos días: Tel Aviv, here we go! #mikiviaje #mikiteaser

Más info👉🏻👉🏻👉🏻https://t.co/PBU3LeMzmQ pic.twitter.com/lbCLg5xPp2

— eurovision_rtve (@eurovision_tve) March 4, 2019