Miki y el representante eurovisivo de la República Checa se unen en dueto

Este pasado sábado 20 de abril tuvo lugar la Welcome PreParty de Eurovisión en territorio español. La sala Riviera de Madrid reunió, en un solo escenario, a más de 20 artistas nacionales e internacionales, un cóctel musical que tenía el éxito asegurado.

Con nuestro representante, Miki Núñez, como anfitrión del evento, el espíritu de Operación Triunfo estuvo más que presente. Alfred García, Dave, Noelia y el ganador de la última edición del talent show, Famous, dieron un auténtico recital a lo más de 2.000 asistentes que abarrotaban la sala madrileña.

Pero más allá del concierto en sí, esta ocasión ha logrado algo mayor, forjar lazos entre los representantes de los países que participarán en la nueva edición de Eurovisión. Frente al panorama político actual plagado de desavenencias, estos músicos ejercen una labor cuasi diplomática al crear un unión entre más de 41 países, consiguiendo, durante un breve periodo de tiempo, mostrar la cara más amable de estas complejas relaciones internacionales.

“La música es el arte más directo. Entra por el oído y va directo al corazón”. Así es como Miki titulaba el vídeo en el que aparece cantando ‘Say Something’ junto al representante checo. El cantante de la banda de pop indie Lake Malawi parece haber entablado una muy buena relación con Miki, dejándolo patente en los siguientes vídeos.

“Este fue uno de los mejores momentos de nuestro viaje a Madrid. El tiempo se detuvo, no estaba pensando en las entrevistas o en la puesta en escena de Tel Aviv y solo cantábamos ~ haciendo música … Las palabras de Miki en su cuenta lo explican todo …”, compartía el representante checo en su cuenta de Instagram.

Este simple post ha conseguido despertar un sentimiento de orgullo entre los fans del eurofestival, que han plagado la publicación de comentarios positivos felicitando al catalán por ser un representante digno, respetuoso, y que realmente está disfrutando la experiencia. Su ex compañera de concurso, Julia Medina, le dedicaba unas palabras que resumen a la perfección el sentimiento colectivo que inundaba los comentarios: ‘Thanks for being the best representative we could have’.

